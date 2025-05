Vorschau Juni 2025: Mobiles Arbeiten

Trotz zunehmender Rückkehr zur Präsenzkultur hat sich das mobile Arbeiten fest in unserer Berufswelt etabliert. Im Juni-Heft taucht IT-Administrator tief in diese Thematik ein: Wir präsentieren Ihnen praxisnahe Ansätze zur Verwaltung mobiler Endgeräte mit Open-Source-MDM, führen Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung eines eigenen OpenTalk-Videokonferenzservers für sichere Online-Meetings und zeigen, wie Sie mit Ansible und Chocolatey Software auf Windows-Systemen effizient bereitstellen.

Mittlerweile stellen Mobilgeräte eine unternehmenskritische Ressource dar und erfordern das gleiche Überwachen, Koordinieren und Optimieren wie stationäre Clients. Dabei gilt es, die Brücke zwischen verschiedenen Betriebssystem-Plattformen, der Integration in bestehende IT-Infrastrukturen und den unternehmensspezifischen Anforderungen zu schlagen. Eine wachsende Zahl von IT-Verantwortlichen schaut sich für diese Aufgabe quelloffene Mobile-Device-Management-Systeme an. Dieser MDM-Markt ist recht klein, hält aber dennoch einige spannende Angebote bereit, wie Sie im Juni-Heft des IT-Administrator lesen.

Und auch wer Videokonferenzen sicher und datenschutzfreundlich abhalten möchte, muss sich nicht in die Abhängigkeit von proprietären Anbietern begeben. OpenTalk bietet eine quelloffene Videokonferenz-Alternative, die Sie selbst hosten können. In unserem Workshop im Juni setzen wir auf Docker-Basis in wenigen Schritten einen eigenen OpenTalk-Server auf. Dabei werfen wir auch einen Blick auf die Benutzerverwaltung mit Keycloak für sichere Authentifizierung.

