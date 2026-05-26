Vorschau Juni 2026: Migration & Transformation

Nichts ist so beständig wie der Wandel – gerade in der IT. Im Juni dreht sich IT-Administrator deshalb um den Schwerpunkt "Migration & Transformation". Darin werfen wir unter anderem einen Blick auf die Umwälzungen, die uns die künstliche Intelligenz in der Arbeitswelt beschert. Außerdem schauen wir uns den Dauerbrenner der IPv6-Migration an und wie sich Hyper-V-Hosts auf Windows Server 2025 umziehen lassen.

Generative KI verändert nicht nur einzelne Werkzeuge, sondern die Grundstruktur der Arbeit selbst: Wer was entscheidet, wer was ausführt und wer am Ende die Verantwortung trägt. Sachbearbeiter, Einkäufer, Entwickler – kaum eine Berufsgruppe bleibt von dieser Neuverteilung unberührt. Dahinter steckt kein technologischer Selbstläufer, sondern eine organisatorische Gestaltungsaufgabe, die Unternehmen angehen müssen. Im Juni-Heft zeigen wir, zu welchem Umdenken in der Arbeitswelt das führt.

Schon lange ein Thema und noch immer aktuell ist die Migration auf IPv6. Denn der Umstieg auf IPv6 ist keine Frage des Ob, sondern des Wann. Mehr als die Hälfte des weltweiten Internetverkehrs läuft bereits über das Protokoll – Unternehmen, die den Übergang verschlafen, riskieren Konnektivitätsprobleme und wachsenden Druck aus dem Umfeld. Unser Artikel im Juni zeigt, wie eine strukturierte Migration gelingt: von der Teamaufstellung über Übergangsmechanismen wie 464XLAT bis hin zu den Tücken der Applikationskompatibilität.

Auch die in vielen Firmen stattfindende Einführung von Windows Server 2025 betrifft mehrere Ebenen: Das Active Directory stellt die Identitäts- und Authentifizierungsbasis bereit, Hyper-V betreibt die VMs und darauf laufen wiederum Applikationsserver, Datenbanken, Managementsysteme oder DCs selbst. Eine Migration bedeutet deshalb immer auch eine Aktualisierung der gesamten Umgebung. Nur eine gemeinsame Planung diese Schritte erlaubt eine Migration ohne Störungen, wie Sie im Juni-Heft lesen.

Neben den Schwerpunktthemen finden Sie auch zahlreiche weitere spannende Beiträge, etwa zum neuen Microsoft 365 Local, dem richtigen Datenmanagement im Storage-Umfeld oder der Logdaten-Verarbeitung mit VictoriaLogs.

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