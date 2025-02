Vorschau März 2025: Monitoring & Hochverfügbarkeit

Die IT-Infrastruktur im Blick und am Laufen zu halten, gehört zu den grundlegenden Aufgaben eines Admins – und gestaltet sich trotzdem nicht immer ganz einfach. Im März werfen wir einen Blick auf das Thema "Monitoring & Hochverfügbarkeit". Darin lesen Sie unter anderem, wie die Infrastrukturüberwachung mit Icinga gelingt. Ebenso beleuchten wir die Servervalidierung mit Goss und schauen uns die konsolidierte Alarmierung mithilfe von Alerta an.

Die Open-Source-Gemeinde hat in den vergangenen Dekaden eine Vielzahl von leistungsfähigen Monitoringwerkzeugen hervorgebracht. Während die meisten Anbieter Freemium-Geschäftsmodelle verfolgen, beschreiten die Entwickler von Icinga einen anderen Weg: Ihr umfassendes Ökosystem lässt sich nahezu uneingeschränkt im Unternehmen einsetzen. Auch funktional lässt das Tool kaum Wünsche offen, wie unser Artikel im März-Heft zeigt.

Verrichten derweil mehrere Monitoringsysteme im Unternehmen ihren Dienst, kann der Überblick auf der Strecke bleiben und dem IT-Team somit im schlimmsten Fall ein wichtiges Problem durchrutschen. Das kostenlose Tool Alerta empfängt Alarme aus sämtlichen Quellen und liefert sie in seinem Web-GUI oder per Kommandozeile an den Administrator. Das Tool lässt sich komfortabel via Container aufsetzen und mit nahezu jeder Monitoringsoftware verbinden.

Immer mehr KMU lagern nicht zuletzt die Überwachung und Administration ihrer IT aus. Gleichzeitig möchten viele Systemhäuser ihren Kunden für den laufenden Betrieb einen Rundumservice anbieten. Mit einem umfassenden Remote-Monitoring und -Management wie dem Clouddienst servereye entsteht daraus ein Vorteil für beide Seiten. IT-Administrator ist in die Rolle eines Systemhauses geschlüpft und hat sich den überaus flexiblen Dienst genauer angesehen.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 03/2025 am 27. Februar. Einen Tag später Sie das Heft ebenfalls am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft, um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv (mit Heft-PDF zum Download) zu beziehen. So lesen Sie alle Ausgaben bequem auf dem Rechner sowie mobilen Endgeräten samt Suchfunktion und aktiven Links.