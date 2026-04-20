Vorschau Mai 2026: Storage-Management

Verlässlicher, performanter und sicherer Storage bleibt eine der zentralen Baustellen im Admin-Alltag. Die Mai-Ausgabe des IT-Administrator widmet sich deshalb dem Storage-Management – von NVMe-Storage und Storage Spaces Direct über Software-RAID unter Linux bis zur Überwachung von Ceph-Clustern mit dem integrierten Dashboard.

Mit nativer NVMe-Unterstützung hebt Windows Server 2025 die Speicherperformance auf ein neues Niveau: 70 bis 80 Prozent höhere IOPS, spürbar geringere Latenzen und eine um rund 45 Prozent reduzierte CPU-Last – möglich wird dies durch den Wegfall des alten SCSI-Übersetzungspfads. I/O-intensive Workloads wie Datenbanken, Cloud-Infrastrukturen und Big-Data-Anwendungen schöpfen damit die volle Geschwindigkeit moderner NVMe-Speicher aus. Das Feature wartet allerdings nicht von selbst auf seinen Einsatz: Der Admin muss es zunächst manuell aktivieren und konfigurieren. Wie das gelingt, zeigen wir in der Mai-Ausgabe.

Storage Spaces Direct adressiert hochverfügbaren, Software-definierten Storage – sei es als gemeinsam genutzter Speicher für andere Server und Cluster oder als Fundament einer hyperkonvergenten Infrastruktur für Virtualisierungsumgebungen. Die Inbetriebnahme ist komplex und erfordert eine sorgfältige Abstimmung von Netzwerk, Storage und Cluster. Schon kleinere Unstimmigkeiten können das gesamte Setup beeinträchtigen. Abschließende Leistungstests sind deshalb kein optionales Extra, sondern Pflicht. In der Mai-Ausgabe führen wir Sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung.

Trotz des Siegeszugs von SSDs und NVMe-Laufwerken setzen kapazitätsstarke Fileserver nach wie vor auf Arrays mit rotierenden Festplatten. Doch etablierte Software-RAID-Implementierungen wie MD geraten zunehmend unter Druck moderner nativer Dateisysteme wie BTRFS und ZFS. Wir nehmen die gängigen RAID-Tools unter die Lupe und widmen uns dem mittlerweile unter Linux ausgereiften OpenZFS. Was das einstige Solaris-Dateisystem heute zu bieten hat und ob BTRFS in diesem Wettbewerb mithalten kann, zeigt der Vergleich in der Mai-Ausgabe.

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