Vorschau November 2024: Cloudmanagement

Die Cloud ist in den meisten Firmen nicht mehr wegzudenken und stellt einen wichtigen Eckpfeiler der Unternehmens-IT dar. Umso wichtiger ist das richtige Management der virtuellen Umgebung. Im November widmet sich IT-Administrator diesem Thema und zeigt unter anderem, wie der Umzug von VMware ESXi zu Proxmox funktioniert. Auch erfahren Sie, wie sich unterbrechungsfreie Updates dank Terraform realisieren lassen und Sie dank Google Ihre Kubernetes-Landschaft unter Kontrolle behalten.

Immer mehr Unternehmen steigen im Bereich Virtualisierung auf Open Source um. Im November-Heft zeigen wir Ihnen, wie Sie Windows Server 2022/2025 mit Proxmox VE virtualisieren. Dabei gehen wir auf die Migration von VMware ESXi zu Proxmox ein und zeigen Ihnen, wie Sie Vorlagen für VMs erstellen, Container nutzen und die Umgebung sichern. Auch beschreiben wir das Erstellen eines Proxmox-Clusters, sodass Sie die Umgebung hochverfügbar betreiben können.

Der Betrieb einer Standard-Kubernetes-Umgebung ist ebenfalls nicht immer trivial, sodass eigentlich alle Cloudanbieter eigene Distributionen anbieten. Dies bieten dann Features wie zum Beispiel Multi-Cluster-Verwaltung, Observability, Service Mesh, Security- oder Compliance-Funktionalitäten. Auch Google trennt derartig und bietet neben seiner Kubernetes-Distribution GKE auch ein Enterprise-Kubernetes. Wie Admins mit dieser Variante das zentrale Management aller Cluster und deren Ressourcen umsetzen, zeigt unser Workshop im November.

Abonnenten erhalten die November-Ausgabe am 31. Oktober. Ab dem 8. November finden Sie das Heft am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft, um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv (mit Heft-PDF zum Download) zu beziehen. So lesen Sie alle Ausgaben bequem auf dem Rechner sowie mobilen Endgeräten samt Suchfunktion und aktiven Links.