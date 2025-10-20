Vorschau November 2025: Disaster Recovery

Das große Unglück schlägt meist unerwartet und im unpassendsten Zeitpunkt zu, da tut die richtige Vorbereitung Not. Im November werfen wir einen Blick auf das Thema "Disaster Recovery" und beleuchten die Rettung von Windows Server 2025 mit Bordmitteln. Auch schauen wir uns an, wie die Datenrettung in MySQL und MariaDB funktioniert und welche Möglichkeiten Entra ID für das Sichern und Wiederherstellen bietet.

Ein Ausfall trifft Sie immer dann, wenn Sie ihn am wenigsten gebrauchen können – entscheidend ist, wie schnell Sie wieder starten. Im November richten wir mit Bordmitteln von Windows Server 2025 belastbare Backups ein, üben Wiederherstellungen bis hin zum Bare-Metal-Restore und binden Azure Backup als zweite Schutzschicht ein. Dabei setzen wir Rollen wie Active Directory, Hyper-V und Zertifikatdienste gezielt zurück und automatisieren Abläufe per PowerShell, wbadmin und Ereignistrigger. So entsteht eine dokumentierte, reproduzierbare Routine, die ohne Spezialsoftware funktioniert.

Auch ein Ausfall von MariaDB- oder MySQL-Systemen trifft Unternehmen mitten ins Herz der digitalen Wertschöpfung. Ob fehlerhafte Skripte, Ransomware oder Hardwaredefekte – die Folgen reichen von Datenverlust bis zu monatelangen Betriebsstörungen. Gesetzliche Vorgaben wie DSGVO oder NIS-2 verschärfen den Handlungsdruck zusätzlich. Unser Beitrag im November zeigt, wie Sie mit Backups, Replikation und Recovery-Strategien die Kontrolle behalten und Ihre Datenbanken im Ernstfall schnell wieder ans Netz bringen.

Abonnenten erhalten die Ausgabe 11/2025 am 29. Oktober. Ab dem 31. Oktober finden Sie das Heft auch am Kiosk. Bestellen Sie das Magazin als Jahresabo, Schnupperabo oder als Einzelheft, um monatlich über alle wichtigen Themen der System- und Netzwerkadministration informiert zu sein. Zudem haben Sie die Möglichkeit, den IT-Administrator als E-Paper inklusive Zugang zum digitalen Heftarchiv (mit Heft-PDF zum Download) zu beziehen. So lesen Sie alle Ausgaben bequem auf dem Rechner sowie mobilen Endgeräten samt Suchfunktion und aktiven Links.