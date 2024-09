Vorschau Oktober 2024: Identitäts- und Datenschutz

Nicht mehr die Netzwerkgrenzen, sondern die Identitäten der Nutzer und der Zugang zu internen Daten sind der neue Perimeter, den es seitens der IT-Verantwortlichen zu schützen gilt – egal ob im Rechenzentrum, unterwegs oder in der Cloud. Im Oktober beleuchtet IT-Administrator dieses umfassende Themenfeld. So erfahren Sie unter anderem, wie das Identitätsmanagement in Google Cloud Platform funktioniert und Sie ein umfassendes Identity- und Access-Management mit Identity Fabric aufsetzen. In den Tests beweist der Identitätsanbieter authentic, wie flexibel und zuverlässig er Nutzerauthentifizierungen durchführt.