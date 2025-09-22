Vorschau Oktober 2025: Sicherheit für Cloud & Virtualisierung

Virtualisierung ist in vielen Firmen längst selbstverständlicher Teil der IT. Im Oktober schauen wir uns an, wie Sie Ihre Cloud- und virtuellen Umgebungen richtig betreiben und absichern. So beleuchten wir das Forced Tunneling in der Azure-Firewall und zeigen, wie Sie mit Prowler Ihre AWS-Landschaft auf Schwachstellen abklopfen. In den Produkttests tritt unter anderem Trend Micro Vision One an, um sein Können in Sachen Workload-Sicherheit zu beweisen.

Die Azure-Firewall ist ein cloudnativer, intelligenter Netzwerkfirewall- und Sicherheitsdienst. Dazu gehören ein Bedrohungsschutz, ein Paketfilter und eine Anwendungsfirewall für Cloud-Workloads, vereint in einem plattformbasierten Angebot. Im Detail handelt es sich um eine vollständig zustandsbehaftete Firewall-as-a-Service mit integrierter Hochverfügbarkeit und uneingeschränkter Cloudskalierbarkeit, die sowohl Ost-West- als auch Nord-Süd-Traffic verwaltet. Wir werfen im Oktober einen Blick auf das Forced Tunneling, das es erlaubt, Nordtraffic vor dem Verlassen des regionalen Azure-Gateways von einer lokalen Firewall inspizieren zu lassen.

Um dagegen Ihre AWS-Infrastruktur systematisch auf Schwachstellen abzuklopfen, Complianceanforderungen zu erfüllen und Sicherheitslücken automatisiert zu beheben, steht mit Prowler ein passendes Werkzeug bereit. Unser Beitrag in der Oktober-Ausgabe zeigt anhand konkreter Befehle, Konfigurationsbeispiele und Praxisszenarien, wie Sie das Open-Source-Tool produktiv einsetzen – vom ersten Scan bis zum Einbinden in CI/CD-Pipelines, Dashboards und organisationsweite Audits.

