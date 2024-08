Jubiläumsausgabe September 2024: Collaboration

20 Jahre IT-Administrator! Dies wäre nicht ohne eine gute Zusammenarbeit im Team und mit unseren externen Partnern möglich gewesen. Im Jubiläumsheft wirft IT-Administrator einen ausführlichen Blick auf das Thema "Collaboration" und stellt fünf quelloffene Projektmanagement-Tools sowie drei selbstgehostete Chatserver vor. Daneben erfahren Sie, was es mit der neuen Exchange Server Subscription Edition auf sich hat und wie Sie Exchange-Protokolle in Open Source implementieren.

Ganz gleich ob klassischer Wasserfall, Scrum oder Kanban: Projektmanagement ist so wichtig wie nie zu vor, und ein ganzer Strauß von Werkzeugen buhlt um die Gunst der Nutzer. Auch die Open-Source-Welt bietet dabei potente Programme, um Projekte in den verschiedenen Phasen ihrer Existenz zu verwalten und zu steuern. Welche Werkzeuge unter welchen Voraussetzungen einen genaueren Blick rechtfertigen, verrät die September-Ausgabe.

Gruppenchats für die Unternehmenskommunikation sind derweil schwer in Mode, schieben dabei vertrauliche Daten jedoch irgendwo in die Cloud. Wer geschäftliche Unterhaltungen nicht bei Google oder Amazon sehen will, kann mit selbstgehosteten Optionen seine Informationen im eigenen Rechenzentrum behalten, ohne auf Komfort zu verzichten. Wir stellen mit Zulip, Mattermost und Rocket.chat drei interessante Varianten vor.

Doch auch in der proprietären Welt tut sich etwas: Lange wurde darüber gerätselt, ob es noch einen lokalen Nachfolger von Exchange Server 2019 geben wird. Nach der Ankündigung vom September 2019 war viel Zeit vergangen und im Mai 2024 hat Microsoft nun endlich weitere Details veröffentlicht. Wir skizzieren, worauf Sie sich 2025 in Sachen Exchange einstellen müssen.

