Vorschau September 2025: Storage-Management

Die letzten Jahre waren von einem massiven Datenwachstum in deutschen Unternehmen geprägt. Und dieser Anstieg wird sich fortsetzen, was zu Herausforderungen beim Management und der Nutzung dieser Datenmassen führt. Im September widmet sich IT-Administrator diesem Thema und zeigt unter anderem, wie Sie einen hochverfügbaren Speicher mit Storage Spaces Direct planen und mit dem Azure Storage Explorer Ihre Daten im Blick behalten. Zudem stellen wir DSGVO-konforme Anbieter von Cloudspeicher vor und beleuchten die neusten Trends im Datenbankmanagement.

Mit Windows Server 2025 hat Microsoft viele Rollen und Funktionen erweitert, optimiert und mit neuen Features ausgestattet. So auch Storage Spaces Direct für den Aufbau eines hochverfügbaren, softwarebasierten Storage. Doch die Komplexität ist nicht zu unterschätzen und der Erfolg entscheidet sich schon bei der Planung und der Hardwarebeschaffung, wie unser Artikel im September zeigt.

Der Azure Storage Explorer dient derweil der Verwaltung von Blob-, File-, Queue- und Table-Speichern – lokal und plattformübergreifend. Dies erfolgt vom Desktop und ohne Zuhilfenahme des Azure-Portals. Unser Workshop im September erklärt, wie sich dem Werkzeug Azure-Storage verwalten, automatisieren und diagnostizieren lassen. Gleichzeitig unterstützt der Explorer ein Rollenmodell, die Azurite-Integration, die SAS-Verwaltung und die Fehleranalyse.

Aber auch die Welt der Datenbanken befindet sich im Umbruch: Neben klassischen SQL-Systemen gewinnen NoSQLModelle, KI-Integration und Multi-Model-Plattformen rasant an Bedeutung. Gleichzeitig steigen die Anforderungen an Sicherheit, Compliance und Effizienz. Wer heute Datenbanken verwaltet, steht vor der Wahl zwischen Konsolidierung, Automatisierung – und völlig neuen Ansätzen. Lesen Sie deshalb, welche Trends den Markt treiben, welche Tools neue Wege eröffnen und warum sich ein genauer Blick auf die Entwicklungen lohnt.

