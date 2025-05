Welt-Passwort-Tag: Der Geist ist willig, der Login schwach

Passwörter wie "Sommer2025!" begleiten unseren digitalen Alltag seit Jahrzehnten – und trotz aller Fortschritte in Sachen Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit ist kein Ende in Sicht. Auch am diesjährigen Welt-Passwort-Tag bleibt die Realität: Wir hängen noch immer am Kennwort.