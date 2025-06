Wenn der Admin zum Werkzeug greift

Nicht nur Software-Tools gehören zum Admin-Alltag – manchmal ist auch echtes Werkzeug gefragt, etwa beim Aufrüsten von Hardware oder dem Montieren eines Serverracks. Wer dabei nicht auf eine gewöhnliche Werkzeugkiste setzen will, sondern nach einem praktischen wie originellen Helfer sucht, kommt an der Jerrycan Toolbox kaum vorbei.

Das 22-teilige Set steckt in einem robusten ABS-Kanister im Motorölflaschen-Look. Trotz seiner kompakten Größe (20 × 13,5 × 4,5 cm) enthält es alles, was Admins für schnelle Eingriffe an PC, Notebook oder Netzwerk-Equipment brauchen: Stecknüsse, Bits, Zange, Spannungsprüfer und Schraubendreher – sauber organisiert und sofort griffbereit. Ideal für den IT-Alltag oder Reparaturen unterwegs.

Ein echtes Gimmick für alle, die nicht nur IT im Kopf, sondern auch Benzin im Blut haben: Die Werkzeugbox passt perfekt ins Handschuhfach oder in den Kofferraum und macht sich auch beim Schrauben am Auto nützlich. Ob als Gadget für den Außendienst, als praktisches Tool fürs Rechenzentrum oder als Geschenk für technikverliebte Kollegen – dieser kleine Kanister sorgt garantiert für Gesprächsstoff. Zu haben ist das Goodie für 21,95 Euro.