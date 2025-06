Werkzeugkasten für digitale Souveränität

Wer im Netz lieber unabhängig unterwegs ist, statt sich den großen Plattformen auszuliefern, findet bei adminForge eine beeindruckende Alternative. Die quelloffene Dienstesammlung bietet seit Jahren eine stetig wachsende Auswahl an Online-Werkzeugen – komplett werbefrei, ohne Tracking oder Logging. Ideal für alle, die digitale Souveränität ernst nehmen.

Seit 2014 betreibt ein engagierter Linux-Admin das Projekt adminForge – privat, spendenfinanziert und mit viel technischer Leidenschaft. Mittlerweile umfasst das Angebot über 70 verschiedene Dienste, die sich auf eigene Server in Deutschland verteilen. Vom DNS-Resolver über Cloudtools bis hin zu alternativen Social-Media-Frontends ist alles dabei, was man für ein datensparsames digitales Leben braucht – kostenlos und ohne Registrierungspflicht (es sei denn, der Dienst erfordert einen Login via adminForge-Account).

Sichere Zusammenarbeit

Gerade im Bereich der Kommunikation und Zusammenarbeit kann adminForge punkten: Mit Matrix, SimpleX, OpenTalk oder Mastodon stehen gleich mehrere dezentrale Alternativen zu gängigen Chat- und Social-Plattformen zur Verfügung. Wer Dateien teilen, Office-Dokumente bearbeiten oder sichere Passwörter verwalten will, findet mit CryptPad, Vaultwarden, Secure Upload und vielen weiteren Werkzeugen ein vielseitiges Repertoire für den datensicheren Arbeitsalltag. Hinzu kommen Tools für Videokonferenzen, Projektplanung, Notizen, Whiteboards oder kollaborative Dokumentbearbeitung.

Auch für die private Nutzung ist einiges geboten: Die Gruble-Suche, ein datenschutzfreundlicher Metasuchdienst, ermöglicht anonymes Recherchieren. Dienste wie die Wunschliste, das Rezeptbuch oder der Flohmarkt bringen Open Source in den Alltag. Die Vielfalt reicht von alternativen Frontends für YouTube, TikTok, Reddit und Instagram bis hin zu einem eigenen Bookmark-Manager, RSS-Reader oder einem PDF-Toolset. Selbst NTP-, STUN- und DNS-Dienste fehlen nicht – hochverfügbar und ohne Logging.

Basiert auf Open Source

Besonders erwähnenswert: Fast alle Angebote von adminForge basieren auf quelloffener Software, viele davon mit Single Sign-on über einen zentralen adminForge-Account nutzbar. Wer Wert auf Selbstbestimmung, Transparenz und Unabhängigkeit im Netz legt, findet hier eine echte Alternative zu den großen Tech-Plattformen. Die Betreiber bitten um freiwillige Unterstützung – und ermöglichen so eine werbefreie, nachhaltige Infrastruktur für alle.