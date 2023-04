Download der Woche: WinContig

Gegen das Ärgernis, dass Rechner mit der Zeit immer langsamer werden, da die Festplatte mit der zunehmenden Datenmenge und infolgedessen auch mit Zugriffsproblemen zu kämpfen hat, bietet Windows selbst zwar Bordmittel an. Doch diese Tools stehen nicht im Ruf besonderer Effizienz. Gut, dass es auch Alternativen wie das freie "WinContig" gibt, das Dateien auch einzeln defragmentieren kann.

Mit "WinContig" können Anwender von einzelnen Dateien bis zur gesamten Festplatte das Ziel und den Umfang ihrer Defragmentierungen selbst bestimmen. Noch erfolgsversprechender ist es aber in den meisten Fällen, das Werkzeug vorab mit einer Analyse zu betrauen und es so eine Liste der fragmentierten Dateien erstellen zu lassen. Diese macht auf einen Blick ersichtlich, das Abarbeiten welcher Segmente besonders dringend beziehungsweise lohnend ist. Bei all ihren Tätigkeiten produziert die auf Windows-Systeme spezialisierte Freeware keine Registry-Einträge.