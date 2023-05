Download der Woche: Windows 11 Debloater

Sobald Sie Windows 11 installieren, sind von Beginn an eine Menge Werkzeuge und Funktionen an Bord vorhanden. Viele davon brauchen Nutzer jedoch häufig nicht und ein Abspecken des Systems wäre ratsam. Um dafür nicht in die Untiefen zahlreicher Menüs, der Registry oder der PowerShell abtauchen zu müssen, lohnt sich ein Blick auf das kostenfreie Tool "Windows 11 Debloater".