Microsoft-KI von Windows-Clients entfernen

Mit dem 25H2-Update von Windows 11 hat Microsoft sehr viele KI-Funktionen hinzugefügt. Doch nicht in jeder Umgebung sind diese Features sinnvoll oder gewünscht. Mit dem Skript "RemoveWindowsAI" lassen sich sämtliche KI-Funktionen von Windows 11 entfernen und jede einzelne KI-Funktion im Betriebssystem deaktivieren.

RemoveWindowsAI aus der Feder des Entwicklers "zoicware" ist auf GitHub verfügbar und tut genau das, was der Name verspricht: Es entfernt sämtliche KI-Funktionen aus Windows 11 und führt die Nutzer zugleich durch das Deaktivieren weiterer Komponenten, die manuell abgeschaltet werden müssen. Das Skript läuft in einer PowerShell-Konsole, in der Admins lediglich einen einfachen Befehl eingeben müssen. Eine Liste aller Optionen – etwa Copilot und Recall – zeigt, welche Funktionen sich per Registry-Schlüssel deaktivieren lassen oder indem KI-Komponenten in den Einstellungen ausgeblendet werden.

Freier Download mit Tutorial

Alle Details zur Inbetriebnahme des Skripts finden sich auf der GitHub-Seite, ebenso wie ein YouTube-Tutorial. Der Entwickler erklärt, dass neue KI-Funktionen in Vorschau-Builds von dem Skript erst dann berücksichtigt werden, wenn sie Teil des stabilen Release-Kanals werden, über den Updates an alle Nutzer verteilt werden. Das ist nachvollziehbar, da Insider-Builds als Microsofts Testumgebung für KI dienen und andernfalls der Aufwand kaum beherrschbar wäre. Zusätzlich gibt es eine separate Anleitung zum manuellen Deaktivieren von KI-Funktionen, die das Skript nicht abdecken kann.

Auf jeden Fall testen

IT-Verantwortliche sollten das Werkzeug ausführlich in Laborumgebung testen, denn es stammt aus keiner offiziellen Microsoft-Quelle und alarmiert zudem einige Virenscanner. Experten, die das Skript haben laufen lassen, sprechen jedoch von einem nützlichen Werkzeug, zumal es auch erlaubt, alle einmal vorgenommenen Änderungen zurückzurollen.