Zentrale Kommandozeile

Microsoft bietet mit Windows Terminal eine zentrale Oberfläche, die verschiedene Befehlszeilen-Tools und Shells unter einem Dach vereint. IT-Administratoren können damit nicht nur zwischen der klassischen Eingabeaufforderung und der modernen PowerShell wechseln, sondern auch das Windows Subsystem for Linux einbinden und Linux-Shells direkt nutzen – ohne separate Fenster oder Tools.

Windows Terminal unterstützt Tabs, sodass Sie mehrere Sitzungen parallel führen können. In der Praxis ermöglicht die Software so die zentrale Ausführung von Systembefehlen, Skripten, Remote-Verwaltungsaufgaben und plattformübergreifenden Tools – alles in einer Oberfläche. Für die Darstellung setzt das Tool auf ein modernes Acrylic-Design mit transparenten Oberflächenelementen. Neben der Optik stehen vor allem Leistungs- und Komfortfunktionen im Vordergrund: GPU-beschleunigtes Textrendering sorgt für flüssige Darstellung, auch bei umfangreichen Ausgaben. Zudem gibt es vollständige Unicode- und UTF-8-Unterstützung, wodurch auch internationale Zeichen und Symbole korrekt angezeigt werden.

Admins können das Terminal individuell anpassen – von Farbthemen und Hintergründen bis hin zu benutzerdefinierten Tastenkürzeln. Damit lassen sich Arbeitsumgebungen optimal auf persönliche Vorlieben und Einsatzszenarien abstimmen. Windows Terminal ist über den Microsoft Store verfügbar. Für Windows 10 ist mindestens Version 1903 erforderlich, bei Windows 11 ist die Unterstützung standardmäßig gegeben. Die Installation erfolgt wie bei jeder Store-App und bringt automatische Updates mit.