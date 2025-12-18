Nach Windows-Update: RemoteApp-Probleme in Azure

Ein aktuelles Wartungsupdate für Windows 11 soll eigentlich die Update-Zuverlässigkeit verbessern. In bestimmten Unternehmensumgebungen sorgt es jedoch für unerwartete Probleme bei RemoteApp-Verbindungen. Microsoft bestätigt den Fehler und nennt konkrete Übergangslösungen.

Microsoft hat mit dem Servicing Stack Update KB5071142 für Windows 11 die technische Basis für zukünftige Windows-Updates aktualisiert. Servicing Stack Updates sind dafür zuständig, dass Qualitäts- und Sicherheitsupdates zuverlässig installiert werden können. Laut Microsoft handelt es sich um reine Qualitätsverbesserungen, die die Stabilität des Update-Mechanismus erhöhen sollen.

Parallel dazu weist der Hersteller jedoch auf ein bekanntes Problem hin, das seit dem Windows-Non-Security-Update vom November 2025 (KB5070311) auftreten kann. In bestimmten Azure-Virtual-Desktop-Umgebungen kommt es demnach zu Verbindungsfehlern bei RemoteApp-Sitzungen. Klassische vollständige Desktop-Sitzungen sind davon nicht betroffen. Privatnutzer mit Windows Home oder Pro sollen das Problem in der Regel nicht bemerken, da Azure Virtual Desktop vor allem in Unternehmensumgebungen eingesetzt wird.

Workaround über Registry

Betroffene Administratoren haben aktuell zwei Möglichkeiten, um die Störung zu umgehen. Zum einen kann per manuellem Registry-Eintrag die fehlerhafte Komponente gezielt angepasst werden. Microsoft weist allerdings darauf hin, dass Änderungen an der Windows-Registrierung sorgfältig vorbereitet und abgesichert werden sollten, um Folgeschäden zu vermeiden. Nach dem Setzen des Registry-Schlüssels ist ein Neustart erforderlich.

Der Registry-Workaround setzt gezielt an der Startlogik von RemoteApp-Sitzungen an. Durch das manuelle Anlegen des DWORD-Werts "ShouldStartRailRPC" mit dem Wert "1" im Registrierungspfad von RdpShell.exe wird die für RemoteApp notwendige Kommunikation wieder korrekt initialisiert. Damit lässt sich verhindern, dass die betroffene Komponente den Verbindungsaufbau blockiert. Nach dem Eintrag ist ein Neustart des Systems erforderlich, damit Windows die Änderung übernimmt. Microsoft betont, dass dieser Eingriff nur als Übergangslösung gedacht ist, bis eine dauerhafte Fehlerkorrektur per Update bereitsteht.

Serverseitige Update-Rücknahme

Alternativ setzt Microsoft auf das bekannte Verfahren des Known Issue Rollback (KIR). Dabei wird die problematische Änderung serverseitig zurückgenommen. Die Maßnahme greift automatisch, kann jedoch bis zu 24 Stunden benötigen, um alle betroffenen Windows-Pro- und Enterprise-Systeme zu erreichen. Ein Neustart kann den Vorgang beschleunigen. In zentral verwalteten Unternehmensumgebungen lässt sich KIR auch gezielt über eine spezielle Gruppenrichtlinie ausrollen.

Langfristig arbeitet Microsoft an einer dauerhaften Fehlerbehebung. Sobald ein entsprechendes Update veröffentlicht wird, sind weder Registry-Anpassungen noch Known Issue Rollbacks notwendig. Weitere Details stellt Microsoft betroffenen Organisationen im Azure Portal unter der Nachrichten-ID Q_P4-HFG bereit.