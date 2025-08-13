Zweithirn im Browser

IT-Administratoren jonglieren täglich mit einer Vielzahl von Dokumenten, Notizen, Screenshots, Konfigurationsdateien und Links. Gerade in komplexen Infrastrukturen kann es aber schnell unübersichtlich werden, wenn Wissen über verschiedene Tools und Speicherorte verteilt ist. Der Onlinedienst Fabric verspricht hier Abhilfe – als KI-basierter, selbstorganisierender Arbeitsplatz direkt im Browser.

Fabric sammelt und verwaltet Dateien, Notizen, Links, Bilder oder Videos zentral und versieht sie automatisch mit Kontext. Anstatt Inhalte manuell zu verschlagworten oder in Ordnerstrukturen zu sortieren, analysiert der Dienst die Daten im Hintergrund, erkennt Zusammenhänge und erstellt interne Querverweise. Die Suche erfolgt über natürliche Sprache: Statt den exakten Dateinamen einer Konfigurationsanleitung einzugeben, reicht eine kurze inhaltliche Beschreibung, um die gewünschte Ressource zu finden. Auch ein nahtloser Wechsel zwischen verwandten Konzepten ist möglich, ähnlich wie beim assoziativen Denken.

Für den Administrationsalltag kann das bedeuten: Weniger Zeitaufwand bei der Suche nach Dokumentationen, Protokollen oder Skripten – und eine zentrale Plattform, die Wissenssilos aufbricht. Dabei unterstützt Fabric zahlreiche Formate und kann Inhalte aus externen Diensten wie Google Drive oder Notion einbinden. Die Nutzung ist in der Basisversion kostenfrei. Diese bietet den vollen Funktionsumfang für einzelne Nutzer, jedoch mit Einschränkungen bei Speicherkapazität und Integrationen. Wer mehr Speicherplatz, Teamfunktionen oder erweiterte Schnittstellen benötigt, muss auf ein kostenpflichtiges Pro-Abo umsteigen.