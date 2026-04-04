Zeiterfassung für Freiberufler

Wer seine Projektzeiten noch per Tabellenkalkulation erfasst, verschenkt wertvolle Minuten bei jeder Abrechnung. TMetric bietet eine schlanke, browserbasierte Alternative – kostenlos für bis zu zwei Arbeitsplätze.

Der Onlinedienst unter tmetric.com stellt einen intuitiven Time-Tracker bereit, mit dem sich abrechenbare Stunden und die Effizienz einzelner Projekte übersichtlich abbilden lassen. Besonders praktisch: TMetric bringt einen Timer-Button mit, der sich in über 50 Webanwendungen einbettet – darunter gängige Projektmanagement- und Ticketing-Tools. Die vollständige Liste der unterstützten Apps steht auf der Projektwebseite. Für die Rechnungsstellung lassen sich Reports im CSV-Format exportieren und anschließend in eigene Briefkopf-Vorlagen einbinden.

Neben der kostenlosen Variante bietet TMetric auch kostenpflichtige Tarife, die unter anderem Abwesenheitsverwaltung, Budgetverfolgung pro Projekt und erweiterte Rollenkonzepte für Teams umfassen. Für IT-Freelancer, die gelegentlich mit Subunternehmern zusammenarbeiten, kann ein Upgrade auf diese Tarife sinnvoll sein. Die Daten liegen auf europäischen Servern – ein Argument, das gegenüber Auftraggebern im EU-Umfeld die DSGVO-Compliance erleichtert und im Kundengespräch durchaus Gewicht hat.