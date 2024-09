Zero-Trust-Tools für alle

Cloudflare hat angekündigt, mehrere Sicherheitstools kostenlos zur Verfügung zu stellen. Hierzu gehören neben der Zero Trust-Plattform Cloudflare One Funktionen zum Schutz vor Anmelde- und API-Angriffen sowie zur Verbesserung der Website-Sicherheit durch die Überwachung von Drittanbieter-Skripten.

Eines der Haupttools, die Cloudflare kostenfrei anbietet, ist der Leaked Credentials Check. Er ermöglicht das Erkennen verdächtiger Anmeldeversuche. Auf Grundlage einer Datenbank mit über 15 Milliarden kompromittierten Passwörtern und Benutzernamen, in Zusammenarbeit mit Have I Been PWNED, identifiziert das Tool Versuche, gestohlene Zugangsdaten zu verwenden.

Zudem bietet Cloudflare mit "API Schema Validation" Schutz vor dem Missbrauch von APIs, indem versehentlich veröffentlichte sensible Informationen automatisch erkannt und blockiert werden.

Für die Sicherheit von Websites wiederum verspricht der Script-Monitor Page Shield Transparenz über alle verwendeten Skripte von Drittanbietern, um potenzielle Schwachstellen durch nicht verwaltete oder ungeschützte Skripte schnell zu erkennen.

Zusätzlich zur Überwachung von Netzwerk- und Sicherheitsereignissen stellt Cloudflare seine Magic Network Monitoring-, SaaS Cloud Application Security- und Data Loss Prevention-Tools im Rahmen seiner Zero Trust-Initiative kostenlos zur Verfügung. Diese Funktionen ermöglichen Unternehmen den Aufbau eines Zero Trust-Frameworks, das einen ganzheitlichen Schutz für moderne IT-Umgebungen bietet.

Die kostenlosen Sicherheitsangebote sind derzeit allgemein für Cloudflare-Kunden verfügbar und standardmäßig mit dem Free-Tarif aktiviert.