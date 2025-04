Zufallszahlen aus dem Äther

Computer können echten Zufall nicht erzeugen – sie simulieren ihn lediglich mithilfe mathematischer Verfahren. Einen anderen Weg geht die kostenfreie Webseite random.org: Das bereits 1998 gegründete Portal der School of Computer Science and Statistics am Trinity College in Dublin generiert echte Zufallszahlen, indem es atmosphärische Störungen als natürliche Quelle nutzt.