Zugängliche Server

Die Assmann Group erweitert ihr Sortiment an LCDKVM-Konsolen von Digitus. Die neuen Systeme der Assmann-Eigenmarke sollen Anforderungen des Servermanagements für bis zu 255 Geräte abdecken und einen zentralen Zugriff bieten, um Serverprobleme zu beheben.

Die Digitus-KVM-Konsolen von Assmann sind in zwei Bildschirmgrößen (17 oder 19 Zoll) sowie mit verschiedenen Anschlüssen (VGA, CAT 5 oder HDMI) und in acht verschiedenen Tastatursprachen erhältlich. Die Geräte sollen sich dabei durch ein platzsparendes Design auszeichnen und lassen sich komplett in den Serverschrank einfahren.

Zudem sind die TFT-Bildschirme bis zu 120 Grad neigbar und mit entspiegelten sowie bruchsicheren Schutzglasscheiben gesichert. Laut Anbieter verfügen die Monitore über HD-Auflösung von 1280x1024 bei 60 Hz für ein scharfes Bild. Abgerundet wird das KVM-Sortiment durch VGA+USB-Combo-KVM-Switches mit IPFunktion. Diese IP-Module sollen sich für den Einsatz in kleinen bis mittelgroßen Serverräumen eignen.