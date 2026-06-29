Neu aufgelegt: IT-Administrator Kompakt "Admin-Tools"

Für nahezu jede Administrationsaufgabe existieren spezialisierte Werkzeuge, die Zeit sparen und die tägliche Arbeit erleichtern. Die zweite, überarbeitete Auflage von IT-Administrator Kompakt "Admin-Tools" bündelt mehr als 380 Tools aus Bereichen wie Security, Monitoring, Virtualisierung, Serverbetrieb und Automatisierung. Sichern Sie sich gleich Ihr Exemplar!

Die Sammlung in "IT-Administrator Kompakt: Admin-Tools" deckt zahlreiche Themenbereiche ab – von Security, Monitoring und Virtualisierung über Serveradministration, Storage und Clientmanagement bis hin zu Softwareverteilung, Dokumentation und Container-Technologien. Jedes Werkzeug wird übersichtlich vorgestellt, hinsichtlich seiner Einsatzmöglichkeiten eingeordnet und mit den wichtigsten Funktionen beschrieben.

Zu den vorgestellten Tools zählen unter anderem Local Administrator Password Solution (LAPS) für die Verwaltung lokaler Administratorkonten, PsExec für die Remote-Administration, Sysmon für die Sicherheitsüberwachung sowie OpenAudIT zur Inventarisierung von IT-Umgebungen. Ergänzt wird die Auswahl durch Datenbankwerkzeuge wie DBeaver, Automatisierungsplattformen wie Node-RED sowie moderne Werkzeuge für Container- und Kubernetes-Umgebungen.

Die aktualisierte Neuauflage erweitert die bisherige Sammlung um zahlreiche neue Werkzeuge und bringt bestehende Einträge auf den aktuellen Stand. Damit eignet sich das Buch sowohl als Nachschlagewerk für erfahrene Administratoren als auch als Inspirationsquelle für die Suche nach passenden Helfern für Betrieb, Analyse, Fehlersuche und Automatisierung im IT-Alltag.