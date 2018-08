Storage-Flaggschiff mit NVMe und SCM

Mit dem Storage-Array 'PowerMax' hat Dell EMC vor Kurzem den Vorhang für eine neue All-Flash-Speicherlösung gelüftet. Die für den Enterprise-Einsatz konzipierte Neuvorstellung setzt beim Protokoll auf End-to-End-NVMe und ist mit einer integrierten Machine-Learning-Engine ausgestattet.

NVMe only – Dell EMCs PowerMax verabschiedet sich von SCSI-basierten Protokollen wie SAS.

Diese in "PowerMax" [1] in Echtzeit arbeitende Machine-Learning-Engine verwendet laut Dell EMC prädiktive Analysen und Mustererkennung, um die Leistung ohne zusätzlichen Verwaltungsaufwand zu maximieren, etwa durch die situationsbezogene Nutzung von Storage Class Memory (SCM). SCM ist etwas langsamer als DRAM, zählt aber zu den persistenten Speicherarten und wird im PowerMaxArray ebenfalls über NVMe angebunden. Die ersten SCM-Module werden allerdings erst Anfang 2019 erhältlich sein. Je nach Skalierung verfügt der Neuzugang über eine Speicherkapazität von bis zu 4 PByte.



Der Hersteller bewirbt das System als eine der weltweit schnellsten Storage-Plattformen und will in Tests bis zu 10 Millionen IOPS erzielt haben. Als Bandbreite gibt Dell EMC 150 GBit/s an. Was die Latenzzeiten betrifft, soll die Lösung im Vergleich zu einer mit SAS-Flash-Drives ausgestatteten VMAX 950F doppelt so schnelle Antwortzeiten liefern. Darüber hinaus bietet PowerMax Inline-Deduplizierung und erweiterte Komprimierung mit einer Datenreduktionsrate von bis zu 4:1. Was die Ausfallsicherheit betrifft, will das Array mit einer Verfügbarkeit von mehr als sechs Neunen punkten.