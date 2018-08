Datentransfer schnell und sicher

WatchGuard Technologies hat mit der Firebox M270 eine neue Unified-Threat-Management-Appliance vorgestellt. Sie ersetzt die Firebox M200 als bislang kleinstes Rack-Modell des Anbieters. Dank höherer Leistung durch neue Intel-Atom-Prozessoren sollen sich nun alle in der 'Total Security Suite' von WatchGuard angebotenen Sicherheitsfunktionalitäten auf einmal aktivieren lassen, ohne Abstriche im Hinblick auf die Verarbeitungsgeschwindigkeit.

Die WatchGuard M270 soll durch hohe Performance glänzen.

Zur Total Security Suite (TSS) von WatchGuard [1] gehören unter anderem auch der neue, im Fireware-Release 12.2 veröffentlichte, KI-basierte Antivirendienst IntelligentAV sowie DNSWatch und Access Portal. Wie alle WatchGuard-Plattformen wird auch die M270 mit WatchGuard Dimension ausgeliefert. Dadurch eröffnet sich Anwendern eine breite Palette an Big-Data-Visualisierungs- und Reporting-Tools: Wichtige Bedrohungen, Probleme und Trends der Netzwerksicherheit lassen sich sofort erkennen und vorbeugende oder korrigierende Maßnahmen können umgehend ergriffen werden. Ebenso sind vordefinierte Berichte zur HIPAA- und PCI-Compliance enthalten. An Performance zeigte die M270 unter Aktivierung aller UTM-Funktionen einen Durchsatz von bei 1,2 Gbit/s an unverschlüsseltem Datenverkehr.