Funkbrücke ins Internet

LANCOM Systems baut sein Mobilfunkrouter-Portfolio mit dem LANCOM 1790-4G weiter aus. Der VPN-Router unterstützt LTE-Advanced (CAT. 6) mit bis zu 300 MBit/s im Download. Eine GBit-Ethernet-Schnittstelle zum Anschluss externer Modems ermöglicht den Einsatz an Internetleitungen. Der 1790-4G kann wahlweise autark betrieben oder hochautomatisiert über die LANCOM-Management-Cloud in eine SD-WAN-Installation integriert werden.

Mit seinem Highspeed-Mobilfunkmodem eignet sich der Router ideal zur professionellen und schnellen Internetanbindung für Unternehmen an Standorten ohne DSL-Verfügbarkeit. Alternativ ermöglicht der 1790-4G von LANCOM Systems [1] über seine GBit Ethernet-Ports den Betrieb an externen Modems.



Der Router ist ausgerüstet mit einer Stateful Inspection Firewall sowie Intrusion Prevention und Denial of Service Protection und bietet somit Schutz für das Netzwerk. Virtualisierung unterstützt der 1790-4G über Advanced Routing and Forwarding (ARF) und stellt so bis zu 16 virtuelle Netze mit individuellen Eigenschaften für DHCP, DNS, Routing und Firewall bereit. Dank Dual Stack-Implementierung kann er in reinen IPv4-, reinen IPv6- oder in gemischten Dual Stack-Netzwerken eingesetzt werden.



Wie alle aktuellen LANCOM-Geräte kann der 1790-4G wahlweise über die kostenlosen Management-Tools LANconfig und LANmonitor betrieben oder in die LANCOM-Management-Cloud (LMC) integriert werden. Die LMC ist die erste hyper-integrierte Netzwerkmanagement-Lösung am Markt. Mit ihrer Hilfe werden Netze (WAN, LAN, WLAN) hochautomatisiert per Software-defined Networking (SDN) aus der Cloud aufgesetzt, überwacht und verwaltet. In einem SD-WAN werden die sicheren VPN-Verbindungen zwischen Standorten automatisch eingerichtet – inklusive Netzwerkvirtualisierung auch über Weitverkehrsstrecken. Die manuelle Konfiguration der einzelnen Tunnelendpunkte entfällt.



Der LANCOM 1790-4G ist ab sofort für 799 Euro verfügbar. Serienmäßig bietet das Gerät fünf VPN-Kanäle. Eine Zusatzoption stockt diese auf 25 Kanäle auf. Ein optionaler Content Filter für bis zu 100 User lässt sich freischalten.