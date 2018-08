Letzte Verteidigungslinie gegen Ransomware

GRAU DATA präsentiert mit 'Blocky' eine Ransomware-Schutzsoftware für Veeam-Nutzer. Ziel der Neuvorstellung ist es, Anwendern von 'Veeam Backup & Replication' die Möglichkeit zu geben, Windows-basierten Ransomware-Schutz nahtlos in ihre Sicherungs- und Wiederherstellungsvorgänge zu integrieren. Der Hersteller sieht das Produkt als 'The Last Line of Defense'.

Laut dem Cisco 2017 Annual Cybersecurity Report wächst die Ransomware jährlich um 350 Prozent. "Blocky" [1] schützt, basierend auf der WORM-Technologie von GRAU DATA, vor dieser Gefahr. Das ursprünglich als Archivsoftware entwickelte FileLock bietet laut Anbieter systemimmanent höchsten Schutz gegen Ransomware, da von FileLock jegliche Veränderungen unterbunden werden. Im Tagesgeschäft ist jedoch ein Verändern der Daten üblich und notwendig. Das Windows-basierte Blocky verbindet beide Welten: Daten sind vor Ransomware geschützt, berechtigte Applikationen wie beispielsweise Veeam Backup & Replication können die Daten jedoch jederzeit verändern.