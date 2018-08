Mehr Optionen für virtuelle Maschinen auf dem Mac

Parallels gibt den Startschuss für 'Parallels Desktop 14 für Mac'. Das Upgrade unterstützt macOS Mojave und spart laut Hersteller außerdem bis zu 20 GByte Speicherplatz, sorgt für schnellere Ladezeiten und verbesserte Grafiken und bietet die neuesten Versionen von Parallels Toolbox.

Im Control Center von "Parallels Desktop 14 für Mac" lassen sich VMs verwalten.

Die für "Parallels Desktop 14 für Mac" [1] neu entwickelte Speicherplatzoptimierung, die sowohl Windows- als auch Mac-Mechanismen berücksichtigt, führt gemäß Hersteller zu erheblichen Einsparungen beim Speicherplatz. Über das neue Dialogfenster "Speicherplatz freigeben" sollen sich mehrere virtuelle Maschinen jetzt besser verwalten lassen. Neu erstellte Snapshots belegen laut Parallels bis zu 15 Prozent weniger Speicher. Außerdem können Nutzer mit der neuesten Version die neuesten Funktionen von Microsoft Ink verwenden, um Microsoft Office für Windows-Dokumente auf einem Mac zu bearbeiten, einschließlich drucksensitiver Unterstützung in Anwendungen wie PowerPoint, Microsoft Edge, CorelDRAW, Fresh Paint, Leonardo, openCanvas und Photoshop für Windows.



Mit dem Touch-Bar-Assistent können Benutzer die Touch Bar an zahlreiche Windows-Anwendungen anpassen, sodass deren Funktionstastenkürzel bei der Verwendung der Anwendungen immer verfügbar sind. Darüber hinaus lässt sich die Touch Bar mit Hilfe von Touch Bar XML Authoring mit eigenen, angepassten Funktionstastenkürzeln für bevorzugte Windows-Anwendungen weiter personalisieren. Zu den neuen Möglichkeiten von Parallels Toolbox gehört unter anderem, Webseiten, die nicht auf den Bildschirm passen, aufzuzeichnen und zu drucken, selbst wenn diese nicht in das Browserfenster passen. Auch Batch-Konvertierung von Bildern in die gewünschte Dateigröße und das gewünschte Format ist nun mittels Drag&Drop möglich.