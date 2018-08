Storage und Backup verschmelzen

Um sich als Admin einen besseren Überblick zu verschaffen, wie es um Komponenten und Dienste in der IT-Landschaft bestellt ist, müssen passende Monitoring-Werkzeuge her. Im September-Heft befasst sich IT-Administrator deshalb mit dem Schwerpunkt 'Monitoring & Support'. Darin erfahren Sie, wie Sie Wireshark zielführend in IPv6-Netzen einsetzen und Rechner mit Munin überwachen. Außerdem lesen Sie in der Ausgabe, worauf es beim Monitoring der Active-Directory-Verbunddienste ankommt und wie Sie SNMP-Geräte im Blick behalten. In den Tests zeigen wir, inwieweit Avast Business Managed Workplace bei der Rechnerverwaltung aus der Ferne unterstützt. [ mehr