Erweiterte Sicherheitsanalysen

Tenable hat Version 5.7von 'SecurityCenter 5.7' veröffentlicht. Mit den neuen Erweiterungen soll Nutzer den Sicherheitsstatus mobiler Workspaces der Mitarbeiter besser bewerten und managen können. Neben bestehenden Integrationen mit CyberArk und Thycotic hat Tenable nun auch neue Access-Management-Plattformen wie Bomgar und BeyondTrust ergänzt.

Mit dem Support von Mobile Agent Workforce in "SecurityCenter 5.7" [1] erweitert Tenable die Funktionalitäten des Nessus-Agenten. Damit ist es laut Anbieter möglich, komplexe Infrastrukturen sowie gemeinsame, doppelte IP-Adressbereiche bereitzustellen, die häufig in Heimnetzwerken oder öffentlichen Hotspots verwendet werden. Mit der eindeutigen Tracking-Kennung pro Agent sollen SecurityCenter-Kunden einen besseren Überblick über alle Geräte erhalten, die schwer identifizierbar sind, da sich mobile Mitarbeiter und Remote Büros häufig mit mehreren Netzwerken verbinden und trennen. Mit aktiviertem Tracking gewährt SecurityCenter Einblick in den vorherigen aber auch den aktuellen Gerätestatus, egal von welchem Netzwerk aus ein Agent kommuniziert.



SecurityCenter 5.7 unterstützt ab sofort auch Access Management-Plattformen wie Bomgar und BeyondTrust: Dadurch können Nutzer privilegierte Zugangsdaten in Passwort-Depots speichern und diese automatisch während des Scans abrufen. Das soll ihnen umfassenden Einblick in die Sicherheitslage eines Assets geben und gleichzeitig sicherstellen, dass sensible Passwörter kontrolliert, geprüft und in Scans einbezogen werden – ohne, dass sie dazu in SecurityCenter ergänzt oder gespeichert werden müssen.