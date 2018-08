Plattformübergreifendes ReFS

Paragon Software veröffentlicht mit "ReFS for Windows" ein Werkzeug für den einheitlichen Zugriff auf ReFS-formatierte Datenträger über alle Windows-Varianten hinweg. Die Software, die sich stand-alone als auch integriert in die Infrastruktur betreiben lässt, adressiert Inkompatibiltäten, die bei der ReFS-Verwaltung auftreten, wenn unterschiedliche Releases von Windows darauf zugreifen.

ReFS for Windows [1] ist besonders für Administratoren spannend, die ReFS-Datenträger in komplexen Umgebungen stabil betreiben müssen. Dies gestaltet sich in der Praxis zeitweise als schwierig, da sich das Feature-Set von Windows Server seit der Einführung von ReFS mit Windows Server 2012 teilweise geändert hat, was zu den angesprochenen Inkombablitäten führen kann. Gleichzeitig erhalten ReFS Installationen ab Version 2 unter bestimmten Windows-Versionen keinen Support, was "ReFS for Windows" per Vereinheitlichung behebt. Darüber hinaus hat das Tool Werkzeuge für hohe Verfügbarkeit, sehr große Volumes von bis zu einem Yobibyte und Datenintegrität an Bord.