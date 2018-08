VMware optimiert den Workspace

VMware hat auf der VMworld 2018 Innovationen ein Update für "Workspace ONE" vorgstellt. So sollen Unternehmen mit dieser Plattform ihren Mitarbeitern mit der neuen "Workspace ONE Intelligent Hub App ein" besseres Nutzererlebnis bieten können. Darüber bringt die Lösung neue Integrationen in die Plattform, die ein Management auch von virtuellen Endgeräten zulassen.

Workspace ONE Intelligence [1], ein Cloud-basierter Service, der datengesteuerte Informationen und Automatisierung am gesamten digitalen Arbeitsplatz bietet jetzt "Predictive Windows 10 OS-Patches" auf der Grundlage von OS- und App-Readiness-Bewertungen und CVE-Schwachstellenbewertungen. Diese sollen sicherstellen, dass die Geräte proaktiv gewartet und repariert werden. Darüber hinaus können IT-Abteilungen GPOs mit bearbeitbaren Vorlagen für Center for Internet Security (CIS) und Microsoft-Sicherheitsrichtlinien einfach verwalten.



Zudem ist der Workspace ONE AirLift-Konnektor für das Microsoft System Center Configuration Management (SCCM) verfügbar, der die Migration von SCCM-Collections und -Anwendungen in Workspace ONE ermöglicht. Um IT-Abteilungen mehr Transparenz und eine bessere Durchsetzung von Richtlinien bei mobilen, Endpunkt- und Cloud-basierten Sicherheitsbedrohungen zu ermöglichen, wird "Workspace ONE Trust Network", das Informationen von vertrauenswürdigen Sicherheitspartnern und Workspace ONE Intelligence kombiniert, neue Vorschauintegrationen mit Carbon Black, Netskope und Lookout einführen.