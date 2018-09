Webcams mit Cloudspeicher

D-Link präsentiert drei neue WLAN-Sicherheitskameras. Sie bieten über die neue mydlink-App die Möglichkeit, Aufnahmen für jeweils 24 Stunden kostenfrei im mydlink-Cloudspeicher abzulegen und abzurufen. Mit der Probeversion ist dies für bis zu drei Kameras gleichzeitig möglich. Erweiterte kostenpflichtige Abonnement-Optionen für bis zu zehn Kameras mit bis zu 30 Tagen Speicherdauer plant D-Link ab Herbst 2018 bereitzustellen.

Die drei neuen D-Link-Kameras erlauben das Speichern der Aufnahmen in der Cloud. Für den Einstiegsbereich bietet sich die DCS-8010LH an.

Wird eine automatisch erstellte Aufnahme innerhalb der App als "Favorit" markiert, bleibt diese dauerhaft gespeichert. Alle drei Kameras von D-Link [1] – DCS-8010LH, DCS-8300LH und DCS-8525LH – verfügen zudem über einen MicroSD-Kartenslot. Aufnahmen lassen sich so lokal speichern. Der Zugriff auf die SD-Karte ist ebenso per App von extern möglich. Die neuen D-Link-Smart-HomeKameras reagieren auf Bewegungen und Geräusche. Wird ein ungewöhnliches Ereignis erkannt, beginnt die Kamera automatisch mit der Aufnahme und schickt eine Push-Benachrichtigung per App zum Empfänger.



Die erzeugten Aufnahmen sind in Echtzeit abrufbar. Per Zoom lässt sich das Geschehen dank der hohen Auflösung im Detail betrachten und bewerten. Die Kameras sind nicht zuletzt mit Amazon Alexa sowie Google Assistant kompatibel. Für kleinere Räume eignet sich die DCS-8010LH. Mit ihrem 120 Grad Blickwinkel und Aufnahmen in 720p HD-Auflösung ist sie das Einsteigermodell. Mit 9,7 Zentimetern Höhe gibt sich die Kamera zudem relativ diskret. Das Design verspricht zusätzlichen Komfort, denn für den passenden Bildausschnitt können Nutzer den Kamera-Kopf nach vorn oder hinten neigen.



Die DCS-8300LH deckt einen Winkel von bis zu 137 Grad ab. Sie kann an der Wand oder Decke montiert werden und bietet Aufnahmen in Full-HD-Auflösung. Für größere Räume bietet sich die DCS-8525LH an. Mittels motorisiertem Kopf lässt sich ihr Zwei-Megapixel-Objektiv horizontal oder vertikal schwenken und deckt so einen bis zu 340 Grad großen Blickwinkel ab. Der vertikale Blickwinkel beträgt 110 Grad. Das Schwenken und Neigen wird per App gesteuert. Die Montage kann auch an der Decke erfolgen. Die Preise liegen zwischen 93 und 154 Euro.