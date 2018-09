Microsoft stellt Deutschland-Cloud ein

Viele Unternehmen verloren nach den Enthüllungen von Whistleblower Edward Snowden das Vertrauen in die Dienste US-amerikanischer Cloudanbieter. Microsoft kündigte aus diesem Grund 2015 einen deutschen Cloudableger in Zusammenarbeit mit T-Systems an. Nun stellt Microsoft dieses Angebot wieder ein und verweist auf seine eigenen Server in Deutschland.