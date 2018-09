Multifaktor-Authentifizierung als Service

WatchGuard Technologies stellt neben IntelligenAV mit AuthPoint eine neue cloudbasierte Multifaktor-Authentifizierungslösung vor, die besonders auf die Bedürfnisse von kleineren und mittleren Unternehmen eingehen soll. AuthPoint ist ein Clouddienst, der von jedem Standort aus ohne Hardwarekomponenten bereitgestellt und verwaltet werden kann.

Das Dashboard gibt einen Überblick über die Anmeldungen.

Der Dienst von WatchGuard Technologies [1] basiert auf einer Smartphone-App, über die sich die Benutzerauthentifizierung einfach gestalten lässt. Diese ermöglicht eine übersichtliche Anzeige und Verwaltung aller Anmeldeversuche – unabhängig davon, ob dabei Push-Benachrichtigungen, Einmal-Passwörter oder QR-Codes für Offline-Mitarbeiter zum Einsatz kommen. Zusätzlich lassen sich in der App die Authentifizierungsmechanismen von Drittanbietern wie Google, Facebook oder Dropbox integrieren.



Zur Benutzerauthentifizierung verwendet WatchGuard die sogenannte "Mobile Device DNA". Auf diese Weise können manipulierte und legitime Anmeldeversuche klar unterschieden werden. Die AuthPoint-Anwendung greift dazu auf personalisierte Signaturen der Endgeräte auf Nutzerseite zurück, die entsprechend hinterlegt und verarbeitet werden. In Folge werden Authentifizierungsnachrichten abgelehnt, die nicht vom Telefon des legitimen Benutzers stammen.



Als cloudbasierte Lösung bietet der AuthPoint-Dienst eine komfortable und intuitiv bedienbare Administrationsoberfläche für Unternehmen. Hier haben die IT-Verantwortlichen nicht nur Zugriff auf Berichte und Warnungen, sondern können die Lösung auch zentral konfigurieren und verwalten. AuthPoint wird direkt aus der Cloud heraus aktiviert und benötigt keine lokale Infrastruktur. Zudem ist eine problemlose Integration in bestehende IT-Sicherheitsstrukturen möglich.



Auf Basis des WatchGuard-Ökosystems gibt es zudem bereits umfassende Integrationsmöglichkeiten mit weiteren Drittanbieterlösungen. Unternehmen können ihre Anwender auf diese Weise bereits vor dem Zugriff auf sensible Cloudanwendungen, VPNs und Netzwerke einer Authentifizierung unterziehen. Darüber hinaus unterstützt AuthPoint den SAML-Standard. Anwendern steht nach einmaliger Anmeldung der sichere Zugriff auf verschiedenste Anwendungen und Dienste offen.