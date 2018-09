Schutzraum für VMs

Dell EMC kündigt mit der IDPA DP4400 eine neue Integrated Data Protection Appliance (IDPA) an. Es handelt sich um eine konvergente Datensicherungs-Appliance mit zwei Höheneinheiten, basierend auf DellEMC-PowerEdge-Servern der 14. Generation. Das System bietet integrierte Cloud-Readiness-Funktionen mit Disaster Recovery und Datenbereitstellung in der Cloud.

Die DP4400 von Dell EMC lässt sich auf 96 TByte skalieren und dient der Sicherung von VMware-Umgebungen.

Die IDPA DP4400 von Dell EMC [1] soll die Datensicherungsverwaltung durch eine moderne HTML5-Benutzeroberfläche vereinfachen, die die täglichen Aufgaben wie Management, Monitoring und Reporting automatisiert. Darüber hinaus ermöglicht die Verbindung mit nativen VMware-Tools, dem SQL Server Management Studio und Oracle RMAN den Anwendungsadministratoren die Verwendung der Datensicherungsfunktionen auf vertrauten Benutzeroberflächen.



Die IDPA DP4400 ist für VMware-Umgebungen optimiert, sodass Admins die meisten gängigen Backup- und Recovery-Aufgaben direkt von der nativen vSphere-Oberfläche aus durchführen können. Die Lösung schützt bis zu fünfmal mehr VMs in einer 2U-Appliance und bietet Automatisierung über den gesamten VMware-Datenschutz-Stack, wie VMDeployment, Deployment von Proxies und Übertragung von Daten in den Schutzspeicher.



Darüber hinaus stellt sie durch Deduplizierung und Bandbreitenoptimierung schnellere VMware-Backups und -Recoveries sowie eine effizientere Netzwerk- und Kapazitätsauslastung bereit. Eine einzelne 24-TByte-Appliance kann dabei mit einem Lizenzschlüssel ohne zusätzliche Hardware auf 96 TByte erweitert werden. Die Appliance wird zudem mit 5-TByte-Lizenzen für Cloud Disaster Recovery und Cloud Tiering sowie einem Dell EMC RecoverPoint for Virtual Machines Starter Pack bereitgestellt, das fünf VMs und ein Jahresabonnement bietet. Um das unnötige Speichern von Daten zu vermeiden, bietet die Appliance laut Hersteller eine durchschnittliche Deduplizierungsrate von 55:1.