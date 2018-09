Daten in Office 365 unter Kontrolle

Veeam Software hat Veeam Backup for Microsoft Office 365 Version 2 veröffentlicht. Die neue Version schützt jetzt auch Microsoft OneDrive for Business, SharePoint Online sowie SharePoint On-Premises-Installationen, Exchange Online und Exchange On Premises.

Daneben sollen mehr als 50 Erweiterungen die Einrichtung, Verwaltung und Kontrolle von Datensicherung und -schutz bei Office 365 vereinfachen. Damit würden zugleich Transparenz, Compliance und Verfügbarkeit geschäftskritischer Office 365-Anwendungen sichergestellt. Veeam Backup for Microsoft Office 365 v2 schütze dabei alle Daten innerhalb einer Office 365-Umgebung und erweitere die automatische Datenreplikation, die Microsoft über seine Rechenzentren bereitstelle.



Die Kombination von Veeam- und Microsoft-Lösungen eröffne Unternehmen die Kontrolle über ihre Daten und sichere die Verfügbarkeit für Benutzer von Exchange Online, SharePoint Online und OneDrive for Business. Version 2 von Veeam Backup for Microsoft Office 365 biete dabei einen besseren Datenschutz für OneDrive for Business in Form eines Backups von Office-365-Anwenderkonten sowie der Fähigkeit, Dateien und Ordner mit dem neuen Veeam Explorer for Microsoft OneDrive wiederherzustellen und zu exportieren.



IT-Abteilungen könnten ferner SharePoint-Online- und On-Premises-Umgebungen von SharePoint sichern. Mit dem Veeam Explorer for Microsoft SharePoint erhielten sie zudem Optionen für die Wiederherstellung von SharePoint-Sites, Dokumenten, Bibliotheken und Listen. Ein neu gestalteter Jobassistent (Wizard) ermögliche die einfache und flexible Auswahl von Objekten in Exchange Online, OneDrive for Business und SharePoint Online.



Außerdem sei es nun einfacher, Ansichten von Office-365-Daten einzurichten sowie die Daten zu durchsuchen und zu verwalten. Administratoren könnten Backup-Jobs für mehrere zehntausend Office 365-Anwender aufsetzen und skalieren, sie verwalten sowie detailliert durchsuchen. Für ein dreijähriges Abonnement mit jährlicher Abrechnung liegt der Preis bei 1,11 Euro pro Nutzer und Monat.