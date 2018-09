Malware rasch durchleuchtet

Avira Antivirus 2019 verspricht für unterschiedliche Geräte und Plattformen - von Windows über Android bis hin zu iOS und macOS - einen schnellen und effektiven Schutz vor Onlinebedrohungen. Dem von Anwendern immer wieder beklagten Nachteil der Leistungsverzögerung beim Hochfahren und während des Betriebs möchte Avira mit seiner neuesten Version nun ein Ende setzen.

So benötige Avira Antivirus 2019 [1] auf Endgeräten nicht nur den mit geringsten Platzbedarf von allen bekannten Antivirenlösungen, sondern ist nach Avira-eigenen Tests zudem durchschnittlich zwei bis fünf Mal leistungsstärker als andere Sicherheitsprodukte auf dem Markt – und das ohne Einbußen beim Schutz vor Onlinebedrohungen.



Schlankere Muster

Insgesamt gibt es über 500 Millionen Viren und Malware-typischen Bedrohungen im Internet. Um diese zuverlässig zu erkennen und zu stoppen, benötigt Sicherheits-Software bisher riesige Datenbanken und viel Speicherplatz. Die Anzahl an Bedrohungsarten wachsen jedoch exponentiell an – und Sicherheitsanbieter stoßen daher mit der bisher verwendeten Erkennungsmethode an ihre Grenzen. Das Hochfahren von Endgeräten wird immer langsamer, der RAM-Verbrauch steigt und Systemressourcen werden überproportional in Anspruch genommen, um Malware zu identifizieren.



Durch den Wunsch nach einer schlankeren Sicherheits-Software biete Avira Antivirus 2019 neue Erkennungsfunktionen, die auf "Machine Learning der nächsten Generation" basierten. Somit würden Millionen an traditionellen Mustern durch neue Erkennungen mit weniger Platzbedarf ersetzt. Dadurch werde die Größe dieser Dateien für Windows- und Mac-Geräte um das Vierfache reduziert. Und das zahle sich aus: Geräte sollen zügiger hochfahren, Updates würden schneller heruntergeladen und tägliche Aufgaben effizienter durchgeführt. Gleichzeitig verspricht die Software einen besseren Schutz vor Malware als bisher.



Verbesserter Schutz vor Ransomware

Avira Antivirus 2019 könne ferner aufgrund spezifischem Ransom- und Malwareverhaltens einschätzen, ob es sich bei einer Datei um ein Sicherheitsrisiko handle. Deshalb warte die Software nicht erst ab, bis ein traditionelles Muster erkannt wird. Die Premium-Funktion suche vielmehr nach verdächtigen Prozessanwendungen oder nach Hinweisen im Verhalten, wie Änderungen in der Registry oder Versuche, persönliche Dateien zu ändern, zu verschlüsseln oder zu löschen. All dies seien typisch Anzeichen von Ransomware. Durch dieses Erkennungsverfahren spüre Avira Antivirus 2019 neuartige und bisher unbekannte Ransomware auf und stoppt Angriffe, bevor sie vollständig ausgeführt werden.