Cloud-basiertes DevOps geht zu Lasten der Sicherheit

Eine Mehrheit der Cybersicherheitsexperten in Unternehmen, die Entwicklungskonzepte wie DevOps in der Public Cloud nutzen, ist der Ansicht, dass die schnellere Infrastruktur auf Kosten der Sicherheit geht. Dies ist das Ergebnis einer neuen Cloud-Sicherheitsstudie, beauftragt von Palo Alto Networks. 72 Prozent der befragten Cybersicherheitsexperten gaben an, dass die schnelle Einführung der Public Cloud-Nutzung auch deutliche Sicherheitsrisiken für Software-Updates mit sich bringt.

Das DevOps-Modell verbessert laut Palo Alto [1] die Zusammenarbeit zwischen Entwicklungs- und Betriebsteams und ermöglicht einen schnelle Erstellung und Optimierung von Anwendungen. Unternehmen entscheiden sich für dieses Modell, um eine schnellere Anwendungsbereitstellung, mehr Innovation und stabilere Betriebsumgebungen zu erreichen. Die Umfrageergebnisse der Studie deuten aber auch darauf hin: In der Euphorie rund um das DevOps-Modell wird häufig die Cybersicherheit übersehen.



Bei den Cybersicherheitsexperten besteht die Sorge, ob die Cybersicherheit mit der Geschwindigkeit und Häufigkeit der Aktualisierung von Anwendungen und Diensten in der Public Cloud mithalten kann. Eine Minderheit von 47 Prozent gab an, dass sie zuversichtlich ist, dass die Cybersicherheit für die in der Public Cloud tätigen DevOps-Teams gut funktioniert.



Nur 22 Prozent der Cybersicherheitsexperten bestätigten, dass sie die Risiken und Herausforderungen, die mit der Sicherheit von DevOps-geführten Umgebungen in der Cloud verbunden sind, fest im Griff haben. Fast drei Viertel (73 Prozent) der Befragten gaben an, dass in ihrem Unternehmen die DevOps-Entwicklung ganz oder teilweise in der Public Cloud erfolgt. Software läuft regelmäßig in der Cloud und wird verändert, wobei eines von fünf Unternehmen viele Updates wöchentlich durchführt.



Die Studie wurde von Vanson Bourne für Palo Alto Networks durchgeführt. Die Ergebnisse basieren auf Interviews mit 500 IT-Entscheidern mit Cybersicherheitsverantwortung in Unternehmen mit 500 bis 5.000 Mitarbeitern in Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, den Niederlanden, Schweden, den VAE und Saudi-Arabien.