Aufgebohrtes Systemmanagement

Quest hat Version 9.0 der 'KACE Systems Management Appliance' vorgestellt. Die plattformübergreifende Endgerät- und Asset-Management-Lösung bietet laut Hersteller Verbesserungen des Workflows und der Infrastruktur. Außerdem gibt es Updates für den Service Desk, das Asset Management und die Endpoint-Kommunikation sowie neue Sicherheitsfunktionen.

KACE SMA 9.0 [1] soll es IT-Abteilungen ermöglichen, netzwerkfähige Geräte mit einer einzigen, einfach zu bedienenden Konsole zu administrieren. Die neuen Dashboards für Service Desk, Asset Management und Endpoint-Kommunikation bieten Widgets, Links und Newsfeeds an einem einzigen Ort. Zudem zeigt eine neue SysTray-Anwendung jetzt den Verbindungsstatus des Agenten für Windows und Mac an und ermöglicht einen Neustart des Agenten oder eine Zwangsinventur mit nur einem Mausklick. Darüber hinaus bietet die aktualisierte Benutzeroberfläche Möglichkeiten zur individuellen Darstellung der Arbeitsumgebung nach Präferenz des Administrators, beispielsweise für eher helle oder eher dunkle Umgebungen.



Der Software License Harvest Assistant soll es erlauben, selten genutzte Software schnell und einfach zu erkennen und zu entfernen. Die Anpassung des Softwarekatalogs ermöglicht es den Benutzern laut Hersteller, einzuschränken, welche Elemente im Bereich License Compliance als lizenzierte Software gelten (zum Beispiel .NET, Facetime, Spotify, Solitaire, vSphere Client). Es wird nur angezeigt, was das Unternehmen als wichtig erachtet. Ferner bietet die Zwei-Faktor-Authentifizierung nun eine zusätzliche Sicherheitsebene. Ein gemeinsamer Kalender sorgt für eine Gesamtübersicht auf Ereignisse wie verwaltete Installationen, Patches, Skripte und OVAL-Scans.