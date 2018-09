Fedora 29 mit Fokus auf IoT

Die Endgeräte in Unternehmen stellen das wohl größte Einfallstor für Angreifer dar. Ein geöffneter, infizierter E-Mail-Anhang oder der Besuch einer schadhaften Webseite genügen Hackern, um den Fuß ins Firmennetzwerk zu bekommen. In der Oktober-Ausgabe beleuchtet IT-Administrator, mit welchen Mitteln Sie für mehr Sicherheit auf Endpoints wie auch in der Cloud sorgen. Ein Großteil davon sind als Werkzeuge bereits in Windows enthalten, so etwa AppLocker oder System Guard. Aber auch Drittanbieter-Lösungen schauen wir uns an, darunter Stormshield Endpoint Security, das einen umfassenden Schutz vor Exploits verspricht. [ mehr