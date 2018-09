Besserer Datenschutz in der Cloud

Symantec möchte mit der neuen Version 15.1 seiner Data-Loss-Prevention-Technologien den Fokus darauf legen, Informationen in SaaS-basierten Anwendungen wie Office 365 zu schützen. Symantec DLP sichert hierfür die Daten sowohl im Ruhezustand als auch während der Übertragung, on-premise oder in der Cloud.

Symantec [1] bietet mit seiner DLP-Lösung Funktionen für die Transparenz, den Schutz und die Kontrolle vertraulicher Daten, unabhängig davon, wo sie gespeichert sind oder wohin sie migriert werden. Anwender können nun über Office 365 vertrauliche Daten sicher mit Mitarbeitern, Partnern oder Auftragnehmern austauschen.



Als Bestandteil der "Integrated Cyber Defense Platform" von Symantec nutzt die DLP-Technologie eine Kombination von Erkennungstechnologien zusammen mit Machine Learning. So lassen sich laut Anbieter vertrauliche persönliche Daten erkennen, darunter Sensitive Image Recognition (SIR) mit optischer Texterkennung (Optical Character Recognition, OCR).



Bei der Weitergabe der Daten an Dritte aktiviert die DLP-Lösung automatisch die identitätsbasierte Verschlüsselung und digitale Zugriffsrechte, um die Daten dauerhaft abzusichern und zu verfolgen. Geschützte Unternehmen sollen so einen vollständigen Überblick darüber erhalten, wo ihre Daten geteilt wurden und wer auf sie zugreift. Bei Bedarf sind sie in der Lage, den Zugriff zu widerrufen. Bei diesem Information Centric Security (ICS) Konzept steht der Schutz der Daten im Mittelpunkt. Dies stärkt die Kontrollmechanismen der DS-GVO und andere bewährte Compliance-Verfahren.



Neu in Symantec DLP 15.1 ist ein automatischer Schutz für vertrauliche E-Mails und Anlagen in Office 365 und Google Mail mit identitätsbasierter Verschlüsselung und Digital Rights Management. Dies erfolgt durch die Integration von Symantec DLP und der "Symantec Information Centric Encryption" (ICE). Vertrauliche Daten sollen sich so besser schützen und nachverfolgen lassen, wenn sie mit Dritten geteilt werden.



Daneben gibt es die Möglichkeit, Klassifizierungs-Tags zu lesen, mit denen Dateien und E-Mails manuell versehen wurden und diese automatisch zu schützen, basierend auf der zugewiesenen Vertraulichkeitsstufe. Nicht zuletzt soll eine einfachere Überprüfung des DS-GVO-Datenrisikos auf Basis neuer in die DLP Anwendung integrierter Richtlinienvorlagen und risikobasierter Berichtsfunktionen möglich sein, die über "Symantec Information Centric Analytics" (ICA) bereitgestellt werden.