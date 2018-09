Ende-zu-Ende-Verschlüsselung für HiDrive

Die Nutzer von STRATO HiDrive können ihre Daten ab sofort direkt im Online-Speicher über eine Ende-zu-Ende-Verschlüsselung chiffrieren, die nun Bestandteil der zugehörigen Windows-Software sowie der mobilen Apps des Anbieters ist. Übertragen lassen sich die Schlüssel per QR-Codes, während als Verfahren AES 256 zum Einsatz kommt.

Im Cloudspeicher HiDrive von STRATO lassen sich die Daten nun Ende-zu-Ende verschlüsseln. Die Codes sind als QR-Code verfügbar.

HiDrive-Nutzer können Dateien zunächst über die Windows-Software verschlüsseln und zusätzlich mit den Apps für Android und iOS entschlüsseln. Wer Daten verschlüsseln möchte, generiert seinen individuellen Schlüssel über die Windows-Software mit einem persönlichen Passwort. Die Dateien legt der Nutzer bereits verschlüsselt lokal ab, noch bevor diese auf die STRATO Server übertragen werden. Möchte ein Nutzer seine verschlüsselten Daten auf dem Smartphone oder Tablet per App entschlüsseln, kann er seinen individuellen Schlüssel mithilfe eines QR-Codes von seinem Rechner übertragen.



Für den individuellen Nutzer-Schlüssel verwendet STRATO [1] das asymmetrische Verschlüsselungsverfahren Elliptic Curve (Curve25519). Das Verfahren hat einen entscheidenden Vorteil gegenüber anderen: Es generiert Schlüssel, die bei gleicher Sicherheit verhältnismäßig kurz sind – und in einen QR-Code passen. Für die Verschlüsselung der Dateiinhalte setzt STRATO auf den anerkannten Standard AES 256. Die neue Ende-zu-Ende-Verschlüsselung ist zum Start in allen HiDrive-Paketen inklusive – der Kunde kann sie in seinem persönlichen Login-Bereich aktivieren.