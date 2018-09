Microsoft unterstützt VW bei Aufbau von Automotive Cloud

Volkswagen und Microsoft schließen eine strategische Partnerschaft, um gemeinsam die Volkswagen Automotive Cloud zu entwickeln. Sie wird als große industrielle Cloud alle künftigen digitalen Dienste und Mobilitätsangebote von Volkswagen umfassen.

Ab 2020 sollen jedes Jahr mehr als 5 Millionen neue Fahrzeuge der Marke Volkswagen [1] voll vernetzt auf den Markt kommen und damit Teil des Internet of Things (IoT) in der Cloud. Die Partnerschaft zwischen den beiden Unternehmen soll die Grundlage bilden, um die globale Cloudexpertise von Microsoft [2] mit der Erfahrung von Volkswagen als Automobilunternehmen mit weltweiter Marktpräsenz zu verbinden.



Gemeinsam entwickeln die beiden Firmen die technologische Basis für eine Automotive Cloud. Künftig sollen alle Services in den Fahrzeugen der Kernmarke sowie die konzernweite cloudbasierte digitale Trägerarchitektur One Digital Platform (ODP) auf Microsofts Cloudplattform Azure aufgebaut und Plattformdienste wie Azure IoT Edge genutzt.



Volkswagen möchte über die Volkswagen Automotive Cloud die Verknüpfung von Fahrzeug, cloudbasierter Plattform und kundenorientierten Diensten aller Marken, wie beispielsweise dem "Volkswagen We"-Ökosystem, optimieren. Mit dem Aufbau der Cloud möchte Volkswagen künftig digitale Dienste auf seine gesamte Flotte ausweiten. Darüber hinaus könnten neue Dienste und Lösungen für das Kundenerlebnis im Fahrzeug, im Bereich Telematik und für einen sicheren Datenaustausch zwischen Fahrzeug und Cloud effizient entwickelt und schnell eingesetzt werden.



Gründung eines neuen Entwicklungszentrums

Im Rahmen der Partnerschaft plant Volkswagen, ein neues Entwicklungszentrum für die Automotive Cloud in Nordamerika zu gründen, nahe dem Firmensitz von Microsoft. Microsoft will den Aufbau dieses neuen Entwicklungszentrums maßgeblich unterstützen, unter anderem beim Anwerben neuer Fachkräfte sowie im Projektmanagement. In naher Zukunft sollen im Entwicklungszentrum rund 300 IT-Spezialisten arbeiten.



Darüber hinaus macht Microsoft dem Entwicklerteam von Volkswagen seine unternehmensweite Cloud-Expertise zugänglich. Die IT-Spezialisten des Autobauers könnten damit von der ausgeprägten Kultur bei Microsoft im kollaborativen und agilen Arbeiten lernen und diese Erfahrungen auf die Kernorganisation von Volkswagen übertragen.



Digitale Ökosystem in der Automobilbranche

Die Lösungen, die im Rahmen der strategischen Partnerschaft entstehen, sollen langfristig auch in weiteren Konzernmarken und in allen Weltregionen ausgerollt werden. Die Volkswagen Automotive Cloud bilde damit die Basis für alle digitalen Dienste und Mehrwertangebote der Konzernmarken.



Dazu zählten auch die kommende Volkswagen Elektroauto-Familie ID. sowie konventionell angetriebene Modelle. Die Autos in der Flotte von Volkswagen würden somit zukünftig zu mobilen Knotenpunkten im "Internet der Dinge", die durch Microsoft Azure miteinander vernetzt seien.