QNAP baut Betriebssystem weiter aus

QNAP stattet seine NAS-Systeme ab sofort mit dem neuen Betriebssystem 'QTS 4.3.5' aus. Nutzer sollen damit die Vorteile von SSDs noch besser ausschöpfen können. Auch mit Software-definierten Netzwerken und virtuellen Switches will die neue OS-Version effizienter umgehen können. Zudem können Nutzer bei Volumes nun zwischen Thin- und Thick-Provisioning-Konvertierung wählen.

Um die zufälligen Schreibgeschwindigkeiten und die Lebensdauer von SSDs zu optimieren, können Nutzer von "QTS 4.3.5" zusätzlichen SSD-Overprovisioning-Platz von bis zu 60 Prozent zuweisen. Konfigurieren Nutzer das SSD-RAID-Overprovisioning, verringern sie laut QNAP die unerwünschte SSD-Schreibverstärkung und steigern die SSD-Lebensdauer. So sei eine konstante zufällige Schreibleistung von über 100 Prozent im Vergleich zu SSDs mit dem standardmäßigen Overprovisioning-Prozentsatz möglich. Schreiblastige Anwendungen wie Datenbanken sollen sich so deutlich beschleunigen lassen. Ein SSD-Profiling-Tool hilft bei der Bewertung der besten Overprovisioning-Quote basierend auf der Ziel-IOPS-Leistung der Benutzer.



Im Bereich SDN hat QNAP außerdem die App "Softwarebestimmtes Netzwerk und Virtueller Switch" um neue Funktionen erweitert: Netzwerktopologie, Gerätediagramm zur Identifizierung physischer Ports, anpassbare Mehrfach-DDNS, NCSI-Service, statische Route, softwarebestimmter Switch Modus, IPv6-Komplettfunktion und reservierte DHCPv4-IP-Adressen. Die optimierte Anwendung soll die Nutzung erleichtern, zudem soll UI-Verbesserungen für Thunderbolt und die WLAN-Einstellungen für mehr Komfort sorgen.



Weiterhin können Nutzer mit QTS 4.3.5 die Snapshot-Wiederherstellung von einem Remote-Snapshot-Replikat direkt über das Netzwerk auf das lokale NAS zurückschreiben. Dies funktioniert, ohne dass sie alle Ordner und Dateien am Backup-Zielort manuell wiederherstellen und auf das lokale NAS kopieren müssen. Das neue Benachrichtigungszentrum vereint zudem Systemprotokolle und Benachrichtigungen für alle NAS-Apps in einer einzigen Anwendung. Flexible Regeleinstellungen sollen eine reibungslose und einfache NAS-Verwaltung ermöglichen. Weitere Benachrichtigungsmethoden sind E-Mail, SMS, Sofortnachrichten und Push-Benachrichtigungen.