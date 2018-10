Zentraler Endgeräteschutz

Securepoint bietet eine cloudbasierte Mobile-Security-Lösung an. Neben Android, macOS und Windows soll auch iOS als Betriebssystem vunterstützt werden. Securepoint setzt dabei nach eigenem Bekunden auf die Kombination von Mobile-Device-Management-Software beziehungsweise Enterprise-Mobility-Management und Websecurity. Letztere soll Nutzer vor schadhaften Webseiten schützen.

Securepoint bietet eine Mobile-Security-Lösung an, mit der sich Endgeräte absichern lassen.

Über den cloudbasierten MDM-Teil erfolgt die zentrale Kontrolle über integrierte Mobilgeräte. Sobald ein mobiles Gerät das sichere Firmennetzwerk verlässt, wird der gesamte Datenstrom VPN-verschlüsselt über den NextGen-Cloud-Firewall-Cluster von Securepoint [1] umgeleitet. Über die Weboberfläche lassen sich Einstellungen und Beschränkungen definieren und auf die Geräte eines Unternehmens übertragen.



Abhängig vom Gerätetyp können Admins zudem Einschränkungen für die Gerätenutzung festlegen, etwa in Bezug auf die Kamera, Messenger, App Store et cetera. Laut Securepoint werden als Betriebssysteme Android ab Version 7.x und iOS ab Version 11 sowie bei VPNOnly Devices macOS ab Version 10.12 und Windows Desktop ab Version 7 unterstützt. Alle Dienste werden ausschließlich in deutschen Rechenzentren gehostet.