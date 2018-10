Zerto erweitert seine IT-Resilienz-Plattform

Zerto hat mit Zerto 6.5 die nächste Erweiterung seiner IT Resilience Platform angekündigt. Das Release baut auf der bereits eingeführten Unterstützung für Multi- und Hybrid-Cloud-Umgebungen auf, die Datenmobilität zwischen mehreren Clouds sowie lokalem Speicher erlaubt. Die Erweiterung bietet neue Funktionen, die Kunden bei der Einführung der Cloud, als Fundament für Backups, bei der detaillierten Analyse und bei der Integration der Plattform in Microsoft Azure unterstützen.

Zerto 6.5 [1] kann ab sofort über die kürzlich vorgestellte Lösung Microsoft Azure Data Box Edge eine schnelle, skalierbare Hybrid-Cloud-Lösung für die lokalen Backup-Funktionen der Zerto-Plattform bereitstellen. Zerto 6.5 integriert Data Box Edge anhand von standardmäßigen Speicherprotokollen. Die kombinierte Lösung ermöglicht schnellen Zugriff auf lokalen Speicher und uneingeschränkte Speicherauslagerung auf Azure.



Vertiefte Integration in Microsoft Azure

Dank der Integration von Zerto mit Microsoft Azure Premium SSD Managed Disks können Kunden auch sehr hohe Workloads auf Azure ausführen, beispielsweise während Live- und Test-Failovern. Mit der Unterstützung von Azure Premium SSD Managed Disk schafft Zerto das Fundament für die Unterstützung der vor kurzem angekündigten Azure Ultra SSD Managed Disks, die Latenzzeiten von weniger als einer Millisekunde für geschäftskritische Workloads bereitstellen, was bislang nur lokal vor Ort möglich war.



Zerto 6.5 beinhaltet ferner neue Funktionen für eine beschleunigte Cloud-Einführung: Das Cloud Control Panel wurde erweitert, Wiederherstellungszeiträume und -punkte wurden verbessert und ab sofort wird Microsoft Azure Premium SSD Managed Disk unterstützt. Zerto 6.5 bietet zudem grundlegende Verbesserungen der Backup-Funktionen, die es Unternehmen ermöglichen einfach von Legacy-Backup-Technologien auf eine übergreifende IT-Resilienz-Strategie umzustellen.



Funktionen zur Verbesserung der Backup-Funktionen

Zu den Verbesserungen zählt auch die Unterstützung von Data Box Edge anhand standardmäßiger Übertragungsprotokolle. Neue, inkrementelle Sicherungen reduzieren darüber hinaus die Menge der zu schreibenden Daten, die die Zeit für die Erstellung von Backups reduzieren. Die Plattform bietet zudem nun auch horizontal skalierbare Backup- und Wiederherstellungsfunktionen und eine verbesserte Unterstützung der Wiederherstellung auf Journaldatei-Ebene für Linux.



Ausführliche Analysen

Um echte IT-Resilienz zu erreichen, müssen Unternehmen ihre Ergebnisse fortlaufend analysieren, um Qualität und Performance sicherzustellen. Mit erweiterten intelligenten Steuerpulten stellt Zerto 6.5 ausführlichere Analysen und einen 90-Tages-Verlauf über den Zustand und die Konformität geschützter Multi-Cloud-Umgebungen mit mehreren Standorten bereit.



Die Analysen beinhalten nun auch Daten für Quartalsberichte, inklusive der Einhaltung von SLAs, und die Fehlersuche bezüglich monatlicher Datenanomalien. Darüber hinaus bietet die Plattform nun verbesserte Daten über VMs, darunter zu Journalgröße, Durchsatz, IOPs pro Sekunde und WAN. Für Cloud Service Provider bietet der neue Client Organizational Filter ein höheres Maß an Transparenz, um Kundenberichte zu erstellen und Echtzeit-Analysen automatisch bereitzustellen.