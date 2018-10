Auf Schwachstellensuche im Internet der Dinge

Trend Micros Zero Day Initiative widmet sich bei ihrem jährlichen Pwn2Own-Wettbewerb erstmals dem Internet der Dinge. Bei dem Wettbewerb können Forscher Sicherheitslücken aufdecken und dafür Preisgelder gewinnen.

Der Wettkampf im Bereich Schwachstellenforschung wird von Trend Micros Zero Day Initiative (ZDI) [1] veranstaltet und die Teilnehmer werden dieses Jahr erstmals auch für entdeckte Schwachstellen in beliebten IoT-Geräten wie der Apple Watch Series 3, dem Amazon Echo und Google Home belohnt. Der bisher auf Mobilgeräte beschränkte und als "Mobile Pwn2Own" bekannte Wettbewerb wurde in "Pwn2Own Tokyo" umbenannt, um den erweiterten Fokus zu betonen. Er findet am 13. und 14. November im Rahmen der PacSec-Konferenz im japanischen Tokio statt.