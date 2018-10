Werkzeugkasten für den Admin

In der Regel passen die auf dem Rechner laufenden Anwendungen das Datum und die Zeit über das Betriebssystem an. Für den Browser kann es jedoch sinnvoll sein, die Zeit manuell einzustellen, denn so lässt sich der physische Standort nicht mehr über die Datums-API ermitteln. Mit einem Add-on 'Change Timezone' für Firefox verhindern Sie die automatische Änderung und sorgen für ein anonymeres Surfen. [ mehr